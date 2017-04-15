Yerel ve küresel girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan araştırma şirketi startups.watch'un kurucusu Serkan Ünsal, The Pitcher 2017 kapsamında gerçekleştireceği konferansta, Türkiye girişimcilik ekosisteminin ilk çeyrek bilançosunu önceki yıllar ile karşılaştıracak, yaşanan gelişmeler ve küresel pazarda etkisini hissettiren trendleri katılımcılar ile paylaşacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Workinton - Levent 199



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi No: 199 Levent, Şişli



Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Türkiye'de Girişimcilik Ekosisteminin Kısa Tarihi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır