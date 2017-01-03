Türkiye'de En Sık Görülen Kanser Türü Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Fatih Akca Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri'nin Türkiye de en sık görülen sekiz kanser türünden biri olduğunu belirtti.



Dr. Akca yapmış olduğu açıklamasında;"Serviks (rahim ağzı) kanseri dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. Kanser türü olup meme ve akciğer kanserinden sonra ölümlerde 3. Sırada yer almaktadır. En önemli özelliğinin erken evrede tespit edilmesi ve zamanında tedavi şansının olmasına rağmen hala kadınlar serviks kanseri nedeniyle ölmektedir.



Serviks (rahim ağzı), rahimin vajene açılan dar boynudur. Serviks enfeksiyonların rahme ulaşmasını engellemeye yardımcı, önemli bir bariyer görevi de görmektedir.



Serviks hücrelerinin anormalleşip kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlamasıyla serviks kanseri oluşmaktadır. Serviks kanserine neden olan HPV virüsü oldukça yaygın bir virüstür ve cinsel temasla kolayca geçebilmektedir. Cinsel yönden aktif kadınların yüzde 80'e varan bölümü yaşamlarının bir anında, bir HPV virüs tipiyle enfekte olmaktadır. HPV virüslerinin bulaştığının farkında olmasak bile bağışıklık sistemimiz HPV enfeksiyonlarını savaşarak uzaklaştırabilmektedir. Ancak bazen yüksek riskli virüs tipleri servikste kalmakta ve zamanla serviks kanserinin gelişmesine neden olabilmektedir.



Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak belirti yoktur. En erken bulgu muhtemelen rutin jinekolojik muayene esnasında saptanan anormal HPV Testi veya Pap smear sonucu olacaktır. Serviks kanseri oldukça yavaş gelişir, böylece belirtisiz dönem yıllar sürebilir. Testlerde saptanan anormal hücrelerin tespit edildiği evre yüzde yüz tedavi edilebilir evredir. İlerlemiş serviks kanserleri genel olarak en sık düzenli taramalarını yaptırmayan ya da anormal test sonucu alıp takiplere devam etmemiş kadınlarda görülür.



Serviks kanseri geliştikçe kadınlarda adet arası kanama, cinsel ilişki sonrası kanama ya da menopoz sonrası kanama gibi anormal vajinal kanama, sulu, pembe, soluk ve devamlı olan vajinal akıntı, normalden daha fazla kanama olan ve daha uzun süren adet dönemleri görülür.



Serviks kanseri risk faktörlerinin bir kısmının bireyin kendi kontrollerinde olması ve bugün için HPV virüsünün en yaygın tiplerine karşı korumayı sağlayan aşıların bulunması nedeniyle kanserin önlenebilir türlerinden birisidir. Düzenli olarak yapılan pelvik muayeneleri ve HPV testi, Pap Smear testi hiç bulgusu olmayan serviks kanserini önlemede son derece başarılıdır.



HPV testi jinekolojik muayene esnasında rahim ağzından numune alınarak yapılan basit ve ağrısız bir işlemdir. HPV testi ile rahim ağzı kanseri 10-15 yıl öncesinden yakalanabilmektedir. 5 yılda bir yaptırılan HPV testi rahim ağzı kanserinden korunmak için en iyi yöntemdir. HPV tarama testi İlimizde Merkez KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliklerinde, 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlarımıza ücretsiz olarak yapılmaktadır.



Serviks kanserini önleyebilmek amacıyla toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için Ocak ayı boyunca ilimiz merkez ve ilçelerinde halk eğitimi ve tarama programlarımızı arttırmayı hedeflemekteyiz. Tüm kadınlarımızı KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliklerine başvurarak ücretsiz taramalarını yaptırmaları için davet eder, sağlıklı günler dilerim" düşüncelerine yer verdi. - ZONGULDAK