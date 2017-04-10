Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye'de En Çok Youtube Kullanılıyor
Ara
BİST 90.217 %1,94
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,43 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye'de En Çok Youtube Kullanılıyor

Popüler video platformu Youtube, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları listesinde birinci sırada yer aldı.

Türkiye'de En Çok Youtube Kullanılıyor

Popüler video platformu Youtube, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları listesinde birinci sırada yer aldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Youtube