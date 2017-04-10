Türkiye'de En Çok Youtube Kullanılıyor
Popüler video platformu Youtube, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları listesinde birinci sırada yer aldı.
Popüler video platformu Youtube, Türkiye'nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları listesinde birinci sırada yer aldı.
Kaynak: Dunya.com
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