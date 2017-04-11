Türkiye'de Elektriğin Yarısını 8 İl Tüketiyor

TECDE Group bünyesinde faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketi Uzenergy Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uzun, "Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 7'simega şehirlerdeyaşıyor. Dünya genelindeki 27mega şehri göz önündebulundurduğumuzda, bu şehirlerin enerji tüketimi ise bu nüfusoranına karşılık dünyanın toplam enerji tüketiminin yüzde 20'unu oluşturuyor. Bir mega şehir örneğinde toplam tüketilen enerjininyüzde 45'ünün ticari ve endüstri yapılarında harcandığınıgörüyoruz. Örneğin tek başına New York'un tükettiği elektrikenerjisi bir bütün olarak Kenya'nın kullandığından kat ve katfazla.öTürkiye'de elektrik tüketimin yüzde 28'si konutlarda, geri kalanyüzde 72'lik kısım ise ticari, kamu ve endüstride kullanılıyor.Türkiye'de nüfusun yüzde 45'i (ilk sekiz şehrimiz) elektriktüketiminin yüzde 50'sini kapsıyor" dedi.



BİR GÖKDELEN 3650 KONUTA EŞDEĞER



Hüseyin Uzun, "Bir gökdelen tek başına 40.000 kw elektrik tüketimine sahipken, kent merkezinden dahauzakta yer alan müstakil konut yapılarında bu sayı 11kw değerine yakın. Bu bir gökdelenin yaklaşık 3650 müstakil evinenerjisini kullandığını gözler önüne seriyor. Çözüm belki de tükettiğimizi nasıl daha iyi üretebileceğimizi bulmak değil, dahaaz tüketmeye nasıl yönelebileceğimizi araştırmaktan veuygulamaktan geçiyor. Hüseyin uzun Dünyada'ki bu yeni enerji oyunuda" Gelecek elektrik enerjisi üzerine kurgulanmış olacak. Dünyanın bu belirsiz yolculuğunada, 'Büyük Geçiş' adını vermek lazım" diye konuştu.



HERKES KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK



Hüseyin Uzun, "Yeni enerji oyununda elektrik üretimi, evlerde başlayacak. Evler kullanamadığını ufak şebekelere satıp yandaki komşularıyla, onlar da mahalleyle paylaşacak. 10 yıl veya 15 yıl sonra herkes kendi elektrik enerjisini üretecek durumda olacak. Arabalarin yüzde 50'si elektrikli olacak. Özellikle ulaşım sektöründe araçların benzin ve dizel yakıt ilebirlikte elektrik gibi mekanizmaları kullanması artacak. 2020 yılına kadar dünya genelinde satılan otomobillerin yüzde 10'unu, 2030 yılında ise yüzde 50'sini tamamen elektrikli araçlarınoluşturacağına inanılıyor" dedi.



ELEKTRİĞİN YÜZDE 66'Sİ FOSİL YAKITLARDAN



Hüseyin Uzun "Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. 2016 yılında Dünyada ihtiyaç duyulanelektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardan yüzde 34'dü yenilenebilirenerji kaynaklarında üretilmiştir . Türkiye'de 2016 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 32,1'i doğalgazdan, yüzde 33,9'u kömürden, yüzde 24,7'si hidrolikten, yüzde5,7'si rüzgardan, yüzde 1,8'i jeotermalden ve yüzde 1,8'i diğerkaynaklardan elde edildi. Yani üretim kaynaklarımız dünyadakiüretim kaynaklarıyla eşdeğer çizgide hareket etmiştir. 2016 yılında Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardanyüzde 34'ü yenilenebilir enerji kaynaklarında sağlanmıştır.Elektrik enerjisinin bölgesel ve ülkesel boyutlarına baktığımızdaenerji ile ilgili birçok konu milli hedeflere ve çıkarlaradayanmaktadır. Yeni enerji oyununda elektrik enerjisine bağımlılık ve elektrik enerji üretimi stratejileri dünya siyasetinde belirleyicirol oynayacaktır" diye konuştu.



FATURALARDA FİYAT AVANTAJİ



Hüseyin Uzun,"Şuanda sektörde aktif olarak hizmet sağlayan150 elektrik tedarik şirketinden biriyiz. Müşteri portföyümüzügenellikle sanayi kuruluşları ve yüksek enerji tüketim hacminesahip kurumsal firmalar oluşturuyor" dedi. Uzun, şirket olarak işortaklarına elektrik tüketimi konusunda danışmanlık hizmeti de vererek faturalarda fiyat avantajı sağladıklarına dikkat çekti.



HEDEF İLK 20 İÇİNDE YER ALMAK



Hüseyin Uzun, "2017 Ocak ayı verilerine göre Elektriktüketiminin yüzde 39,18 'sı sanayi kuruluşlarında, yüzde 30,01'u meskenlerde, yüzde 28,03'sı ticarethanelerde, yüzde 2,25'i aydınlatmada ve yüzde 0,44'ü ise tarımsal sulamalardakullanılıyor. Uzenergy olarak özellikle sanayi alanında kullanılan elektriktüketimine talibiz ve büyüme hedeflerimizi bu alandagerçekleştireceğiz. Orta vadede sektörde hizmet veren ilk 20 firma içerisinde olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



- Ankara