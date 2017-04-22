Türkiye'de Eğitim Gören Filistinliler, Ytb'nin Etkinliğinde Buluştu

- Etkinliğe katılanlar ve slayt gösterisi

Etkinlikte konuşma yapanlar

YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kılıç ile röportaj Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Filistinliler ile bir araya geldi.



YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kılıç en çok Filistin'e kontenjan ayırdıklarını dile getirerek, Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı ülke vatandaşlarına çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Organizasyonun sonunda TMD'nin Türkiye ve Filistin'e konu alan video filmi izletildi.



"YTB olarak dünyanın birçok yerinde Türkiye mezunları buluşmaları düzenledik"



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılıç, 1980'lerde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan birçok Filistinli ile bir araya gelmekten çok memnun olduklarını söyledi.



"YTB olarak dünyanın birçok yerinde Türkiye mezunları buluşmaları düzenledik." diyen Kılıç, programlarının Pazartesi günü de Gazze'de devam edeceğini anlattı.