Türkiye'de Eğitim Gören Filistinliler, Ytb'nin Etkinliğinde Buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Filistinliler ile bir araya geldi.



Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD) Başkanı Doç. Dr. Mahmut Mustafa, YTB heyetini Filistin'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, yeni kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okuyan Mustafa, Filistin halkına hizmet etme çabasında olduklarını söyledi.



Türkiye'nin Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu da Başkonsolosluk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi başta olmak üzere ülkenin bütün kurumlarıyla Filistinlilerin hizmetinde olduklarını vurguladı.





Türkiye'nin her zaman Filistin davası ve Filistin'in yanında olduğuna dikkati çeken Topçu, "Siz yeter ki 'Bizim şu eksiğimiz, bu eksiğimiz var.' deyin. Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkı olarak bütün kurumlarıyla yanınızdadır." şeklinde konuştu.





TİKA Filistin Ofisi Koordinatörü Bülent Korkmaz da Türkiye'den mezun olan Filistinlilerin dernekleşmesini takdir ettiklerini belirterek, TİKA olarak derneğin Filistin halkına yönelik hizmetlerine katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.





YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kılıç da en çok Filistin'e kontenjan ayırdıklarını dile getirerek, Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı ülke vatandaşlarına çalışmalarını ve projelerini anlattı.



Organizasyonun sonunda TMD'nin Türkiye ve Filistin'e konu alan video filmi izletildi.



"YTB olarak dünyanın birçok yerinde Türkiye mezunları buluşmaları düzenledik"



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kılıç, 1980'lerde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan birçok Filistinli ile bir araya gelmekten çok memnun olduklarını söyledi.



"YTB olarak dünyanın birçok yerinde Türkiye mezunları buluşmaları düzenledik." diyen Kılıç, programlarının Pazartesi günü de Gazze'de devam edeceğini anlattı.



Kılıç, "Filistin, bizim için son derece önemli olduğundan, en fazla kontenjan ayırdığımız ülke konumundadır. Filistinlilerin durumlarının daha iyi olması ve iyi bir şekilde eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.