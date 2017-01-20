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Türkiye'de Bu Yıl 472 Fuar Düzenlenecek
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Türkiye'de Bu Yıl 472 Fuar Düzenlenecek

Türkiye genelinde bu yıl 200'ün üzerindeki fuar şirketi tarafından yaklaşık 472 fuar açılacak.

Türkiye'de Bu Yıl 472 Fuar Düzenlenecek

Türkiye genelinde bu yıl 200'ün üzerindeki fuar şirketi tarafından yaklaşık 472 fuar açılacak

Kaynak: Dunya.com

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