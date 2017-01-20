Türkiye'de Bu Yıl 472 Fuar Düzenlenecek

CEM ŞAN - Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, bu yıl ülke genelinde 472 fuar düzenleneceğini belirterek, "Firmaların daha çok pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelmesinde fayda var. Şu dönemde içine kapanma yarardan çok zarar getirir." dedi.



Ersözlü AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türk fuarcılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi. Ersözlü, bu gelişime paralel olarak, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi fuarcılık sektöründe dünyanın önemli ülkelerinden fuar şirketlerinin İstanbul'da bazı küçük firmaları satın alarak Türkiye üzerinden bölge coğrafyasına girmeye başladıklarını anlattı.



15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı sürece rağmen, son dönemde yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla fuarcılık sektöründe açığı kapattıklarını dile getiren Ersözlü, "Ülkemize gelen ziyaretçilerin güvenli şekilde gelip gitmelerini sağlayarak ev sahipliği yaptık. Ülkemiz büyük bir ülke. Ne kadar olumsuzluklar da olsa ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Tüm faaliyetlerimiz bu güvene dayalı olarak devam ediyor." diye konuştu.



"Ziyaretçi artarsa döviz girdisi artar"



İstanbul'daki fuar ve kongreler için yurt dışından gelen konukların kalma sürelerinin ortalama 2 gün olduğunu belirten Ersözlü, şöyle devam etti:



"Yurt dışından gelen iş adamları veya firmaların temsilcileri, etkinlik süresince şehirde konaklıyor, alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor. Fuarcılığın turizme ve şehirlerin ekonomik hayatına katkısı var. Bursa'ya yurt dışından gelen ziyaretçi ortalama 1,2 gün kalıyor. Biz bu ortalamayı 2 veya 3 güne nasıl çıkarabilirizin üzerinde çalışıyoruz. Ne kadar çok kalırsa o kadar döviz bırakacak. Bursa'ya gelen ziyaretçi, konaklama, yeme, içme ve gezmesiyle ortalama bin lira civarında harcama yapıyor. İstanbul'a gelen ziyaretçi ortalama 2 gün kalıyor ve harcaması bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Bu harcamaları ve ziyaretçileri ne kadar artırırsak Türkiye'ye döviz girdisini o kadar artırmış oluruz."



En fazla ziyaretçi, makine, ev tekstili ve mermer fuarlarına geliyor



Yurt dışından en fazla yabancı ziyaretçi çeken fuarların makine, ambalaj, ev tekstili, mobilya ve mermer fuarları olduğuna dikkati çeken Ersözlü, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde bu yıl 200'ün üzerindeki fuar şirketi tarafından yaklaşık 472 fuar açılacak. Fuarcılık sektörünün 2017'de de çıkış yapacağına ve yılı büyümeyle kapatacağına inanıyoruz. Ekonomideki daralma dolayısıyla firmaların daha çok pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelmesinde fayda var. Şu dönemde içine kapanma yarardan çok zarar getirir. Bu dönemde daha agresif ve ön plana çıkacak bir politika izlemek lazım. Yeni pazar bulmak veya müşteri yakalamak çok önemli."



Türk fuarcılık sektörünün dünya fuarcılık pazarından aldığı payın yüzde 1,5 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Ersözlü, bu oranın çok düşük olduğunu, bunu artırmaya çalıştıklarını dile getirdi. AB ülkelerinin dünya fuarcılığından aldığı payın yüzde 25'ler civarında olduğuna işaret eden Ersözlü, "Başta Çin olmak üzere Asya Pasifik ülkelerinin pazardan aldığı pay yüzde 27 civarında. Bizim de içinde bulunduğumuz 25 ülkeyi kapsayan coğrafyada ise Türkiye bu işin merkezinde ve dünya fuarcılığından yüzde 1,5 pay alıyor." dedi.