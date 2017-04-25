Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Antalya'da Başladı
Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Antalya'da başladı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: -"Çevreyi kirleten atık su kalmasın diyoruz" Avrupa Birliği Müsteşarı Frencois Begout: "Çalıştayı biz de destekliyoruz önemli olan şey kurumsal kapasitenin gelişmesi"ANTALYA -...
Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Antalya'da başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk:
-"Çevreyi kirleten atık su kalmasın diyoruz"
Avrupa Birliği Müsteşarı Frencois Begout:
"Çalıştayı biz de destekliyoruz önemli olan şey kurumsal kapasitenin gelişmesi"
ANTALYA - "Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı"nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, "Çevreyi kirleten atık su kalmasın diyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarımızı kirletmeden kullanma sistemlerini bu çalıştayda ortaya koymak istiyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı" Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde başladı. 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Birliği Müsteşarı Frencois Begout, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Daire Başkanı İsmail Raci Bayer'in hazır bulunduğu çalıştayda ilgili Bakanlıklardan, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarından firmalara ve belediyelere kadar atıksu alanında faaliyet gösteren 300 paydaş bir araya geldi. Çalıştayda Türkiye'de atıksu sektöründe karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, projeler ve yeni teknolojiler masaya yatırılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye'yi 2023 yılında yüzde 100 arıtma tesisine kavuşturmayı hedeflerini belirterek, "Atık su arıtma tesislerinde yaşanan sorunlar, çözüm yolları, arıtma çamurlarında yaşanan sorunlar çözüm yolları, arıtma tesislerinde işletme ve çözüm yolları ile diğer tüm konular müzakere edilecek. Müzakereler sonucunda buna göre değerlendirmesi yapılacak. Paydaşlar bu üç günde bizlere fikirlerini ve yol haritasını söyleyecek. Sonuçta Türkiye'nin artmayla ilgili 2023'e kadar eylem planını yapılması gerekenleri ortaya koyacağız. Şu ana kadar Türkiye de belediyelerde yüzde 81 oranında belediyelerde su arıtılmakta. Yüzde 100'ünü 2023'te başarmayı istiyoruz. Arıtılmayan atık su kalmasın istiyoruz. Çevreyi kirleten atık su kalmasın diyoruz ve böylece daha yaşanılabilir daha kullanılabilir daha çevreyle uyumlu su kaynakları olsun istiyoruz. Zaten kısıtlı olan su kaynaklarımızı kirletmeden kullanma sistemlerini bu çalıştayda ortaya koymak istiyoruz" dedi.
AB Müsteşarı Frencois Begout ise Avrupa Birliği olarak çalıştayı desteklediklerini ifade ederek, "Çok önemli bir çalıştay Türkiye'deki bu alanda çalışan uzmanları bir araya getiriyor. Daha da önemlisi katılımcılar özgür bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabilecek. Herkes kendi fikrini söyleyebileceği çalıştay. Çalılştayı biz de destekliyoruz önemli olan şey kurumsal kapasitenin gelişmesi. Çok karmaşık bir sektör atık su. O yüzden bu çalıştay önemli" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Birliği Müsteşarı Frencois Begout katılımcılara plaket verdi.
"Yerel Yönetimlerin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Finansman Yönetimi" Konulu Oturumu Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ve Yıldız Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, "Atıksu Arıtımında Yeni Teknolojiler" konulu oturumu Fırat Üniversitesi- Çevre Mühendisliği Bölümü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, İstanbul Teknik üniversitesi- Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı ve İşletme Sorunları" konulu oturumu İTÜ- Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İzzet Öztürk, Selçuk Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Bilgehan Nas, "Arıtma Çamuru Yönetimi konulu oturumu Dokuz Eylül Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ayşe Filibeli, Namık Kemal Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Sanayide Atıksu Yönetimi" konulu oturumu Yıldız Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Demir, Gebze Teknik Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Bülent Keskiner, "Atıksu Yönetiminde AB Uyum Süreci" konulu oturumu ODTÜ-Çevre Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr. Ülkü Yetiş, ile Ankara Üniversitesi-Su Yönetimi Enstitüsünden Doç. Dr. Gökşen Çapar yönetti.