Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı" Antalya'da Yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tükiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Antalya’da yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tükiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Antalya'da yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Tükiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Atıksu yönetim stratejileri ve teknolojik gelişmelerin tartışılacağı bir platform oluşturulmayı amaçlayan Tükiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı bünyesinde düzenlenecek oturumlarda, Atıksu arıtımında yeni teknolojiler, sanayide atıksu yönetimi, arıtma çamuru yönetimi, atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve finansman yönetimi ve atık su yönetiminde AB uyum süreci konuları ele alınacak.
Ev sahipliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı Türkiye'de Atıksu Yönetimi Çalıştayı Avrupa Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, özel sektör, 44 il ve ilçe belediyesi, İller Bankası, TÜBİTAK, TOBB, TMMOB, TÜSİAD gibi kurum ve kuruluşun 300'ü aşkın temsilcisini bir araya getirecek.
Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nın son gününde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığının Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğü 30 projeden biri olan Manavgat İçme Suyu Temini Projesi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. - ANTALYA