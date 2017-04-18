Türkiye'de 9 Gündür Gözaltında Olan İtalyan Gazeteci, Açlık Grevine Başlıyor

Türkiye'nin Hatay kentinde 9 gün önce gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele de Grande, ailesiyle irtibata geçerek bu akşam açlık grevine başlayacağını bildirdi.



İtalya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ilgili yasalar çerçevesinde Del Grande'nin serbest bırakılmasını talep etti.



İtalyan ANSA haber ajansının duyurduğu habere göre, 9 Nisan'da gözaltına alınan Gabriele Del Grande, ilk kez bugün Yunanistan'da yaşayan eşi Alexandra D'Onofrio ve bazı arkadaşlarıyla telefonda konuşturuldu.



Durumunun iyi olduğunu, ancak avukatlarla ya da herhangi birisiyle görüştürülmediğini anlatan Del Grande, hakkında bir suçlama da olmadığını belirterek, bu akşam açlık grevine başlayacağını duyurdu.



Del Grande eşine, "İyiyim, ancak kimseyi arayamıyorum, telefonuma el kondu. Bana bir suçlama da yöneltilmedi. Şu an telefonda konuşurken de etrafımı 4 polis sarmış durumda. Bu akşam açlık grevine başlıyorum ve herkesi de haklarıma saygı duyulması için harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.



Belgelerinin kurallara uygun olduğunu, ancak bir avukat seçme hakkı bile verilmediğini söyleyen Del Grande, "Bu durumun ne zaman sona ereceğini de bana bildirmiyorlar. Gözaltına alınmam, yaptığım işin içeriğiyle ilgili. Bununla ilgili defalarca sorgulandım. Sizleri ancak günlerdir isyan etmemin sonucunda arayabiliyorum" diye konuştu.



Bir süre Hatay'daki bir geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra Muğla'ya sevk edildiğini anlatan 35 yaşındaki gazetecinin, geçen Perşembe sınır dışı edilmesi bekleniyordu.



Dışişleri Bakanlığı: Del Grande'nin serbest bırakılmasını talep ediyoruz



Mülteci krizine ilişkin çalışmalarıyla bilinen Del Grande, Suriye'deki iç savaşı ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlatacağı yeni kitabına ilişkin araştırma yapmak üzere 7 Nisan'da Türkiye'nin Suriye sınırına gitmiş, bundan iki gün sonra gözaltına alınmıştı.



Gabriele Del Grande'nin serbest bırakılması için yeterli çabayı göstermemekle itham edilen İtalya Dışişleri Bakanlığı, gazetecinin durumunu büyük dikkatle takip ettiklerini ve ivedi bir sonuç elde etmek için çalıştıklarını açıkladı.



Bakanlıktan salı akşamı yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Türkiye'deki diplomatlarının Del Grande'nin tutulduğu merkeze gittiğini, yakınlarını aramasının da bu şekilde sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, yasalar çerçevesinde Del Grande'nin serbest bırakılması talebinde de bulunuldu. - Roma