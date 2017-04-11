Türkiye'de 7 milyon yapı stoku risk altında

Realty World Elfi Gayrimenkul Kentsel Dönüşüm Danışmanı Serkut İsafça:

"2023 yılına kadar 7 milyonluk risk altındaki yapı stokunun yenilenmesi lazım"



BURSA - Realty World Elfi Gayrimenkul Kentsel Dönüşüm Danışmanı Serkut İsafça, Türkiye'de risk altında bulunan 7 milyon yapı stokunun 2023 yılına kadar yüzde 90'nın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde 20 milyona yakın mevcut yapı stoku bulunduğunu belirten Serkut İsafça, "Deprem bölgeleri en büyük ekonomik büyümenin olduğu yerler. Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. En çok göç alan bu bölgelerde kaçak yapılaşma yaygın. Türkiye'de bulunan 20 milyon yapı stokunu detaylı bir şekilde incelediğimizde kaçak, kullanım ömrünü yitirmiş ve kentsel dönüşüm düşünülen yapı stoku 7 milyona gelmiş durumda. 100 yıl içerisindeki depremleri düşündüğümüzde Türkiye'de tekrar acı tabloların yaşanmaması için daha hızlı hareket etmeliyiz. 2013 yılında başladığımız kentsel dönüşüm uygulamasında hedefimizin henüz yüzde 10'una ulaşabildik. Ancak 2017 yılı ile kentsel dönüşüm biraz daha artacak. Bakanlığın her yıl 500 bin konut yenilenmesi parolası buna büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"2023 yılına kadar Türkiye'deki kötü yapı stokunun yüzde 90'ını bitirmeliyiz"

En küçük bir sarsıntıda ilk olarak İstanbul depremi çok fazla konuşulduğunu ifade eden İsafça, "Böyle bir sıkıntı olduğunda ise Türkiye ekonomisinin 100 milyar dolarlara yakın bir rakamla etkileneceği söylenmekte. Bu bölgeler başta olmak üzere depremin nerede ve ne zaman yaşanacağını bilmiyoruz. Ama başta Marmara bölgesi olmak üzere hızlı bir yenilenme sürecine girmemiz gerekiyor. Bu yıldan itibaren atılacak adımlarla beraber 2023 yılında bizim bu kötü yapı stokumuzun en azından yüzde 90'ını yenilemeliyiz" diye konuştu.

"Bursa'nın 2023 yılına kadar 500 bin yapı stokuna ihtiyacı var"

Bursa'da en aktif fay hattında bulunduğunu anlatan İsafça, "Tarihimizde çok yıkıcı depremlerimiz oldu. Halen yeterli bir kaliteli bir yapı stokumuz yok. Yaşanacak kötü olumuz tabloların önüne geçmemiz gerekiyor. 600 bin adetlere ait yapı stokuna sahip olan Bursa'nın yeni yapılanma alanlarına ihtiyacı var. Bursa'da 250 bin civarında yapının yenilenmesi gerekiyor. Artan nüfus ile birlikte 2023 yılında 500 bine yakın bir konutun hem yenilenerek, hem de üretilerek Bursa'ya kazandırılması gerekiyor. Özellikle şehir merkezindeki yeni yapı alanlarının azalması, alternatif şehrin büyümesi ve Bursa nüfusunun 3,5 milyon barajına yaklaşması yeni konut ihtiyaçlarına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Nilüfer ilçesi kentsel dönüşümde bir adım önde"

Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandığına dikkat çeken İsafça, "Ama son dönemdeki projelere baktığımızda Nilüfer'deki projelerin ciddi kentsel dönüşüm anlaşmaları imzalanarak sürecin daha hızlı olduğunu görebiliyoruz. Yıldırım bölgesinde 4 milyon metrekarelik alanın plan tadilatı değişikliğinin bakanlık tarafından revizyona uğramasıyla birlikte, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 16 bölgede başlatacağı aktif kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilçede ciddi bir çehre yenilenmesi yapacak. Osmangazi ilçesinde ise yıllardan buyana sıkıntı haline dönüşen Sıcaksu kentsel dönüşüm projesi temellerin atılması ve teslimlerin başlamasıyla bu bölgede hızlanma olacak" dedi.