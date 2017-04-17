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Türkiye'de 6 Gelişmeyi İzleyeceğiz'
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Türkiye'de 6 Gelişmeyi İzleyeceğiz'

Morgan Stanley, yatırımcının referandum sonrasında Türkiye'de 6 gelişmeyi izleyeceğini belirtti.

Türkiye'de 6 Gelişmeyi İzleyeceğiz'

Morgan Stanley, yatırımcının referandum sonrasında Türkiye'de 6 gelişmeyi izleyeceğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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