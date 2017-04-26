Türkiye'de 6 Bin 175 Anne AB'den Evde Bakım Desteği Alıyor

AVRUPA Birliği destekli Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Türkiye çapında toplam 22 milyon 80 bin 796 Euro dağıtılan proje, 'en çok fayda sağlanan proje' ödülünün sahibi oldu. Projenin Ağustos 2017'de sona ereceği açıklanırken, faydalanıcı anneler yeni bir proje için kampanya başlattı.



Avrupa Birliği üyelik sürecinde gerçekleştirilen hibe projeleri arasında yer alan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Haziran 2015 tarihinde başladı. Projeyle, hem doğum yapan anneyi kısa sürede çalışma hayatına döndürmek hem de evde çocuk bakan kadınların sigortalı çalışmasını sağlamak hedeflendi. Haziran 2017 tarihinde sona ermesi planlanan proje annelerin yoğun talebi nedeniyle 2 ay uzatıldı. Projeden, İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da oturan, 24 aylığa kadar bebeği olan kendisi tam zamanlı işçi olarak bir işverenin yanında sigortalı çalışan ve sigortalı çocuk bakıcısı çalıştıran anneler faydalanıyor. Bakıcının ise anne ile 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisinin bulunmaması, 18 yaşını doldurması ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.



22 MİLYON 80 BİN EURO DAĞITILDI



Proje ön kayıtlarında 8 bin 235 başvuru ile İzmir birinci sırada yer alırken, 6 bin 956 kayıtla İstanbul ikinci, 6 bin 657 kayıtla Antalya üçüncü, 6 bin 360 kayıtla Bursa dördüncü ve 2 bin 539 kayıtla Ankara beşinci sırada yer aldı. Kesin kayıt sayılarına göre Antalya 2 bin 213 ile birinci, İzmir 2 bin 140 kayıt ile ikinci, İstanbul bin 870 kayıt ile üçüncü, Bursa bin 599 kayıt ile dördüncü ve Ankara 748 kayıt ile beşinci sırada yer aldı. Kampanya süresince 5 ilde toplam 22 milyon 80 bin 796 Euro dağıtıldı.



EN ÇOK FAYDA SAĞLANAN AB PROJESİ SEÇİLDİ



Proje hakkında bilgi veren İzmir Yerel Destek Ekip Lideri Mehmet Vehbi Akkan, uygulamanın başarılı olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin hibe projeleri arasında en çok fayda sağlanan proje seçildik. Amacımız doğum yapan annelerin bir an önce yeniden aktif çalışma hayatına dönmesini desteklemek. Tabii ki bunun yanında evde çalışan bakıcının da sigortalanmasını sağlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda şu an İzmir'de 2 bin 140 anneye yardım sağlıyoruz. Standart olarak aylık 320 euro ödüyoruz. Ancak anne bekar ise, bebek yüzde 40 ve üzeri engelliyse, bakıcı 0-3 yaş çocuk gelişim sertifikasına sahip ya da bu bölümün okullarından mezun ise anneler 416 euro yardım alıyor. Ödemelerimiz yaklaşık 2 ay geriden geliyor. Mart ayında Türkiye çapında 6 bin 175 anneye 2 milyon 16 bin 402 euro ödeme yaptık" dedi.



TEKRARLANMASI BAŞARIYA BAĞLI



Projenin tekrarlanmasının başarısıyla ve taleple doğru orantılı olduğunu belirten Akkan, "Mevcut projenin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Annelerin yani faydalanıcıların bu projeye sahip çıkması gerekir. Başvurulara bakılırsa zaten sahiplenildiğini talep gördüğünü gösteriyor. Katma değer yarattığını düşünüyoruz. Bakıcıların kayıt altına alınıp sigortalı çalışıyor olmaları da önemli Türkiye'de kadınlar sigortalı çalışmayı daha çok önemsiyorlar. Avrupa Birliğinin eylem planında yer alan önceden programlanmış projeler olduğu için süre uzatılmaz. Belki ikinci etap için yazılım çalışmaları yapılabilir. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor. AB ile süreç yönetimi ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bu projeye ilgisi önemli" diye konuştu.



Faydalanıcı anneler ise change.org sitesinde 'Çalışan annelere Evde Çocuk Bakımı Yardımı bitmesin' başlıklı kampanya başlattı. Projeden yararlanan anneler, başlatılan kampanyanın altına yaptıkları yorumlarda, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için çalışmaları gerektiğini bu nedenle aldıkları bu desteğin çok önemli olduğunu belirtti.



- İzmir