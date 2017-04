Türkiye'de 450 Bin Çiftçi Geçimini Fındıktan Sağlıyor

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, Türkiye'de 450 bin çiftçinin geçimini fındıktan sağladığını söyledi.



Trabzon'un Arsin ilçesinde "Fındıkta Külleme Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Arsin Belediye binasında düzenlenen toplantıya Arsin Kaymakamı Fikret Dağ, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ile çiftçiler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, fındıkta dünya ihracatının yüzde 70'e yakının Türkiye'den yapıldığını belirterek, "Fındık denilince akla Türkiye'nin 16 milyar dolarlık tarımsal ihracatının yüzde 10-12 oranında bir ihracat ürünümüz gelmektedir. Fındıkta 10 yıllık ortalamaya bakıldığı zaman 555 bin ton civarında gelmektedir. Türkiye'nin fındıkta ortalama ihracatı 2 milyar dolar civarında seyretmektedir. Dünya ihracatının da yüzde 70'e yakını Türkiye'den yapılmaktadır. Köyde araziniz 3-5 dönüm olabilir ama her zaman sağlıklı, sağlam ürün elde etmek gerekir. Hem sizin gelirinize, hem ülkenin ihracatına katkı sağlamak için verimli ürünler elde ederek ülkemizin ihracatını arttıracağız. Özellikle fındıkta küllenme sorunu son 5 yıldan beri Karadeniz Bölgesi'nde yüksek seviyeye çıktığı için ve tamda mücadele zamanı olduğu için bu programı düzenledik" dedi.



Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar ise, 2014 yılından beri küllemenin fındık bahçelerine musallat olduğunu dile getirerek, "Sadece bitkide değil, üründe de belirtilerini yıllardır görmekteyiz. Külleme ile ilgili her an tetikte, tedirgin, mücadele yapacak şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Kimyasal mücadele yetmiyor, 2-3 kez bu mücadele yapmamız gerekebilir. Doğu Karadeniz'de verim ve kalite düşüklüğü konusunda maalesef kötüye doğru gidiş var. Bunu hep beraber el ele çözebiliriz" şeklinde konuştu.



"Trabzon'da yaklaşık 55-60 bin civarında çiftçi fındıktan geçimini sağlıyor"



Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay da, ülke genelinde 450 bin çiftçinin fındıktan geçimini sağladığını kaydederek, "Trabzon'da yaklaşık 55-60 bin civarında çiftçimiz geçimini bu üründen sağlıyor. Yüzde 65'lik bir alanla ilimizin birinci ürünü fındık. Ülkemizdeki fındık verimlerini bakıldığında Batı illerimizde yaklaşık olarak 200-300 kilograma kadar çıkabiliyor. Özellikle standart bölge dediğimiz Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Giresun, Ordu gibi illerimizde arazilerimizin de engebeli olması ve fındık alanlarımızın da gerek bakımsızlıktan, gerekse o cinslerin farklı çeşitlilikler üzerindeki etkileriyle ortalama 88-90 kilogramlık bir verimimiz var. Bu verimimizi eğer iyi bir bakım, budama ve hastalık kontrolü ile birlikte biz bunu 200 kilograma çıkartabilirsek bizim için üretmiş olduğumuz fındığın hedeflerimizin daha üstünde olması bizim gelirimizin daha iyi olması anlamına gelir. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nden gelen Arzu Sezer çiftçilere külleme hastalığı ile mücadele konusunda bilgiler verdi. - TRABZON