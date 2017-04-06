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Türkiye'de 3 Milyon Obez Var'
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Türkiye'de 3 Milyon Obez Var'

TBV Başkanı Erk, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında.

Türkiye'de 3 Milyon Obez Var'

TBV Başkanı Erk, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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