Türkiye'de 13 Gündür Gözaltında Tutulan Gabriele Del Grande İçin İtalya'da Destek Eylemleri Yapıldı

Hatay'da 9 Nisan'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande'nin serbest bırakılması için ülkesinde çeşitli eylemler düzenleniyor.



Hatay'da 3 gün tutulduktan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildiği ortaya çıkan Gabriele Del Grande, Salı akşamından bu yana açlık grevinde.



Grevinin ilk 3 gününde sıvı da tüketmediği bildirilen Del Grande'nin, dünden itibaren su, meyve suyu ve çay içmeye başladığı belirtildi.



Gözaltına alındıktan ancak 9 gün sonra, Salı günü eşi ve kardeşini aramasına izin verilen 35 yaşındaki gazeteci, avukatlarla, diplomatlarla ya da herhangi birisiyle görüştürülmediğini, herhangi bir resmi suçlama da yöneltilmediğini söyleyerek, aynı akşam açlık grevine başlayacağını duyurmuş ve herkesi bunu protesto etmek için harekete geçmeye çağırmıştı.



İtalya'nın yoğun girişimleri sonucu ilk kez Cuma günü İzmir Barosu'na kayıtlı avukatı Taner Kılıç ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi'yle görüştürülen Del Grande'nin çağrısı ülkesinde yankı buldu.



"TÜRK GAZETECİLER DE SERBEST BIRAKILSIN"



Sosyal medyada "Io sto con Gabriele (Ben Gabriele ile birlikteyim)" ve "free Gabriele (Gabriele'ye özgürlük)" etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, meslektaşları, arkadaşları ve çeşitli kesimlerin temsilcileri, 20'ye yakın şehirde eylemlere katıldı.



Yaklaşık 50 kişinin katıldığı başkent Roma'daki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki oturma eyleminde konuşan, insan haklarına ilişkin ünlü davalara bakmasıyla bilinen Avukat Alessandra Ballerini, "Gabriele özgür olmak istiyor. Şimdiye kadar onun ne gözaltı gerekçesi ne de sınır dışı edilmemesinin nedenleri biliniyor" diye konuştu.



Hekim desteği de sağlanan Gabriele Del Grande'nin sıvı tüketmeye başladığını, ancak vitamin almayı reddettiğini aktaran Ballerini, "Henüz bir suçlama da yöneltilmeyerek, bir İtalya'nın bu şekilde tutulup haklarının ihlal ediliyor olması bizi endişelendiriyor" dedi.



Eylemde, sadece Gabriele Del Grande'nin değil, Türkiye'de cezaevinde bulunan çok sayıda entelektüel, gazeteci ve aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.



"CİDDİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLEBİLİR"



Geçtiğimiz günlerde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getiren Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Del Grande'nin serbest bırakılması için diplomatik kanalların denenmekte olduğunu söyledi.



İtalyan basınında yer alan haberlerde de, Gabriele Del Grande'nin sınır dışı edilmesi umudu taşınsa da, "ciddi suçlamalarla" karşı karşıya kalabileceği ve bundan dolayı sürecin uzayabileceği iddiasında bulunuluyor.



Öte yandan, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, dün İtalyan kamuoyuna yönelik bir açıklama yaparak, gözaltındaki gazetecinin babası Massimo Del Grande'nin İtalyan basınında yer alan "Türk Büyükelçiliği'ne gitmek istiyor" iddiasına karşılık verdi.



Del Grande'nin hassas durumuna ilişkin İtalyan makamlarıyla birlikte yoğun ve samimi bir işbirliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, iki müttefik ülke arasındaki bu olayın ivedi bir şekilde üstesinden gelinebilmesi arzusuyla çalışıldığı kaydedildi.



Büyükelçi Murat Salim Esenli'nin de bu duygularla, baba Massimo Del Grande'yi büyükelçiliğe davet ettiği belirtildi.



Bunun üzerine açıklama yapan baba Del Grande de, bu daveti kabul edebileceğini söyledi.



Sığınmacı krizine ilişkin çalışmalarıyla bilinen Gabriele Del Grande, IŞID'in doğuşu ve Suriye'deki iç savaşı anlatacağı yeni kitabının araştırması için Türkiye'ye gitmişti. - Roma