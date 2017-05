Türkiye'de 10 Bine Yakın Siber Güvenlik Uzmanı Açığı Bulunuyor"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yazıcı, Türkiye'de 10 bine yakın siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu belirterek, "Fakat ne yazık ki bugün siber güvenlik konusunda kurumsal bir eğitimimiz yok." dedi.



Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilişim ortamı üzerinden gelen her türlü tehdidin yaratmış olduğu sıkıntıyı gidermek için alınan önlemlerin tümüne "siber güvenlik" denildiğini söyledi.



Siber güvenliğin içinde teknoloji bulunduğunu, insanların eğitimi ve kanunlar bulunduğunu anlatan Yazıcı, "Son yıllarda siber güvenliğin bu kadar sık kullanılmasının nedeni, artık her şeyin sayısallaşması ve bilgi teknolojilerinin günlük hayatımızın bir parçası olması nedeniyle, bireyler, kurumlar ve devletler her türlü tehdide açık hale dönüştüler." diye konuştu.



Bunun için gelişmiş ülkelerin, kara, hava, deniz ve uzay platformlarının ardından beşinci savaş boyutu olarak "siber ordular" kurmaya başladıklarını anlatan Yazıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de yaklaşık 3 yıl önce Siber Savunma Komutanlığı kurulduğunu anımsattı. Siber güvenliğin sadece askeri güçlerin alacağı önlemlerle sağlanabilecek bir olgu olmadığını da kaydeden Yazıcı, olaya her alanı kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini vurguladı.



Kamuda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) yapıları da bulunduğunu anımsatan Yazıcı, bunların da tamamına siber ordu denildiğini söyledi.



10 bine yakın siber güvenlik uzmanı ihtiyacı



Türkiye'nin büyüklüğü ve nüfusu düşünüldüğünde özelde ve kamuda yaklaşık 10 bin siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:



"Ülkemizin yarınlarını garanti altına alacak ve siber güvenliğini sağlayacak ihtiyaç olunan nitelikli insan kaynağından çok uzakta olduğumuz bir gerçek. Ülkemizde 10 bine yakın bir siber güvenlik uzmanı açığı olduğu belli. Fakat ne yazık ki bugün siber güvenlik konusunda kurumsal bir eğitimimiz yok. Şu anda müfredatlara baktığımızda sadece birkaç üniversitemizde var. Onun dışında Mesleki Yeterlilik Kurumunda henüz uzmanlık sınıfı olarak tanımlanmış bir alan da değil. Sadece Türk Standardları Enstitüsünün yılda 2 kez açılan beyaz şapkalı hacker programında çeşitli sertifika programları var. Ulusal seviyede nitelikli bir siber güvenlik uzmanı yetiştirme programının ivedilikle hayata konulmasının çok faydalı olduğunu açıkçası düşünüyorum."



Siber güvenliğin dikey bir uzmanlık olmadığını, elektrik mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine, matematikten hukuka kadar birçok disiplinlerde uzman yetiştirilmesi gereken bir husus olduğunu ifade eden Yazıcı, "Sadece bununla ilgili bir stratejinin, bir eğitim programının ulusal olarak ortaya konulması ve bunun uygulanması gerekiyor." dedi.



40 milyondan fazla siber saldırı



Siber güvenlikle ilgili "kurumun hizmet vermesini engelleme ve bilgilerin ele geçirilmesi" şeklinde iki türlü tehdit bulunduğunu anlatan Yazıcı, bunların da zaman zaman ciddi maddi kayıplara sebep olabildiğine dikkati çekti.



Yazıcı, "Resmi verilere göre Türkiye'de yılda 40 milyondan fazla siber saldırı olduğu ifade ediliyor ama bu bilinenler ve açıklanan. Sayının bundan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.