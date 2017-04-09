Türkiye Dart Şampiyonası
Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.
Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'deki bir otelde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 900 sporcu mücadele etti.
TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona sonrası Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek Dart Milli Takım aday kadrosunu da belirlediklerini söyledi.
5. ayak müsabakalarında kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:
Büyük erkekler: Ümit Uygunsözlü
Büyük kadınlar: Emine Dursun
Genç erkekler: Ahmet Gümüşay
Genç kızlar: Emine Dursun
Yıldız erkekler: Mehmet Ali Varhan
Yıldız kızlar: Başak Sıla Işık
Minikler: Ahmet Kerem Aksoy
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