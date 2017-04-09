Türkiye Dart Şampiyonası

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Dart Şampiyonası

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'deki bir otelde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 900 sporcu mücadele etti.

TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona sonrası Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek Dart Milli Takım aday kadrosunu da belirlediklerini söyledi.

5. ayak müsabakalarında kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:

Büyük erkekler: Ümit Uygunsözlü

Büyük kadınlar: Emine Dursun

Genç erkekler: Ahmet Gümüşay

Genç kızlar: Emine Dursun

Yıldız erkekler: Mehmet Ali Varhan

Yıldız kızlar: Başak Sıla Işık

Minikler: Ahmet Kerem Aksoy

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