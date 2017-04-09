Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 5. ayak müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'deki bir otelde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 900 sporcu mücadele etti.



TBBDF Başkan Vekili Mutlu Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona sonrası Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek Dart Milli Takım aday kadrosunu da belirlediklerini söyledi.



5. ayak müsabakalarında kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:



Büyük erkekler: Ümit Uygunsözlü



Büyük kadınlar: Emine Dursun



Genç erkekler: Ahmet Gümüşay



Genç kızlar: Emine Dursun



Yıldız erkekler: Mehmet Ali Varhan



Yıldız kızlar: Başak Sıla Işık



Minikler: Ahmet Kerem Aksoy