Türkiye Dart Şampiyonası 5'inci Ayak Müsabakaları Tamamlandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası Şehit Demet Sezen Sıralama Turnuvası 5'inci Ayak müsabakaları sona erdi.



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'deki Grand Haber Otel'de düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonası Şehit Demet Sezen Sıralama Turnuvası 5'inci Ayak müsabakalarına yaklaşık 900 sporcu katıldı. Şampiyonada minikler, genç kadınlar, genç erkekler, yıldız kadınlar, yıldız erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.



TBBDF Başkan vekili Doç. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyona sonrası Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek dart milli takım aday kadrosunu belirlediklerini söyledi. Mayısta Fransa'da yapılacak Akdeniz Şampiyonası'na katılacak büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerindeki milli takım sporcularını da belirlediklerini aktaran Türkmen, "Haziran ayında İtalya'da Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası var. Bu şampiyonaya geniş bir kafileyle katılmayı düşünüyoruz. Milli takım olarak çok iddialıyız" dedi.



Önceki yıllarda büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Türkmen, "Takım halinde Avrupa üçüncülüğü, genç kadınlar ve erkeklerde Avrupa şampiyonluğu, yıldız erkeklerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu ve yıldız kadınlarda Avrupa şampiyonluğu gibi başarılar kazandık. Bu nedenle İtalya'daki şampiyonayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.



- Antalya