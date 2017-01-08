Türkiye Dans Şampiyonası"Na Doğru

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin dans takımı, şubat ayında yapılacak "Türkiye Dans Şampiyonası" için hazırlıklarına başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aldıkları dans dersleriyle geçen yıl ekim ayında turizm bölgesi Belek'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tango, vals, foxtrot, quick stepte sergiledikleri performansla damga vuran takım, 4 - 6 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılacak şampiyonada Senior-4 kategorisinde tüm madalyaları gözüne kestirdi.



Yaşları 57-72 arasında olan çiftler Celal Şahin - Mine Kırış, Necdet Akbaş - Türkan Nassl, Abdullah Tulu - Esma Pınar, İsa Vuran - Sabriye Kaya, Süleyman Tanrıöver - Hatice Hiçdurmaz, Seracettin Tav - Nurhayat Şahin, Günay Özer - Emel Özgür, Semra Torlak - Erşan Hıdırlıoğlu, şampiyona için çalışmalarını Fener Yaşlı Evi'nde sürdürüyor.



Dans eğitmeni Şima Elif Umdu, katıldıkları Dünya Dans Şampiyonası'nın ardından Yaşlı Evi'ndeki dans derslerine ilginin arttığını belirtti.



Belek'te düzenlenen şampiyonaya 6 çiftle katıldıklarını, şimdi ise 8 çiftten oluşan yeni bir takım oluşturduklarını kaydeden Umdu, "Adana'da gerçekleştirilecek şampiyona çok önemli. Türkiye'nin her yanından sporcular geliyor ve senede bir defa yapılıyor. Biz sporcularımızla Senior-4 kategorisinde yarışacağız. Yeni madalyalar konusunda iddialıyız." ifadelerini kullandı.



Takımın en kıdemlisi 72 yaşındaki Türkan Nassl da ekibe bir ay önce dahil olduğunu vurgulayarak, dansın özellikle orta ve ileri yaş grubu için hem bir sosyalleşme hem de sıhhatli ve hareketli kalabilme adına çok önemli olduğunu kaydetti.