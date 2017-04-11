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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Verilerine Göre, Cari İşlemler Açığı, Şubat Ayında Bir...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Verilerine Göre, Cari İşlemler Açığı, Şubat Ayında Bir...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Tcmb) Verilerine Göre, Cari İşlemler Açığı, Şubat Ayında Bir...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu.

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