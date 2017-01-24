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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tcmb'nin Fiyat İstikrarı Temel Amacı Doğrultusunda Elindeki...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tcmb'nin Fiyat İstikrarı Temel Amacı Doğrultusunda Elindeki...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tcmb'nin Fiyat İstikrarı Temel Amacı Doğrultusunda Elindeki...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır." ifadesini kullandı.

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