Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Yakın Dönemde Risk İştahında Gözlenen...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış, maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.