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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bünyesinde Faaliyette Bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bünyesinde Faaliyette Bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bünyesinde Faaliyette Bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

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