Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bünyesinde Faaliyette Bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.
-
Ünlü dönerci FETÖ'den gözaltına alındı
-
Devletten kredi aldı, çiftlik kurdu, bir günde dünyası başına yıkıldı
-
Fiyatı yüzde yüz zamlandı, kilosu tam 600 lira oldu
-
Birçok ile ulaşım bir saate inecek
-
Bina yapımında devrim gibi karar
-
Altınla ilgili merakla beklenen rapor yayınlandı!
-
Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak