Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranını Yüzde 8'de, Gecelik...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tutarken, geç likidite penceresi borç verme...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tutarken, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti.
sponsored ads