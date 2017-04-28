Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Sıkı Para Politikası Duruşunun...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlaması beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, enflasyonda kısa süre içinde gözlenen hızlı yükseliş, fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesini gerektirmektedir" ifadelerini kullandı

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