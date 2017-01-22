Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Hiroshi Oka, Bolu'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nı izledi, başarılı olan bazı sporculara madalyalarını takdim etti.



Büyükelçi Hiroshi Oka, eşi Sefire Rieko Oka ile cuma günü Bolu Karaçayır Kapalı Spor salonunda başlayan, "Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası" izlemek için kente geldi.



Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından karşılanan Oka çifti, devam eden müsabakaları izledi.



Bu arada Yarışmaları sona eren ve başarılı olan bazı sporcular için düzenlenen törende Büyükelçi Hiroshi Oka ve Vali Aydın Baruş ödülleri takdim etti, sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öte yandan Büyükelçi Hiroshi Oka,Bolu Valisi Aydın Baruş'un hediye ettiği karate elbisesini görevlilerin de yardımıyla giydi.



Belediye Başkan Vekili Zerin Biçen de Büyükelçi Hiroshi Oka'ya çeşitli hediyeler verdi.