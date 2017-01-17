Türkiye Boks Şampiyonası Isparta'da

Türkiye Boks Federasyonu 2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldız Erkekler Boks Türkiye Şampiyonası 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta'da yapılacak.



Vali Şehmus Günaydın, Polisevi'nde Boks Federasyonu As Başkanı Atilla Alatepe ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Boks İl Temsilcisi Melihşah Sarıca, sporcular Sema Çalışkan ve Ramazan Demir'de katıldı.



Isparta'nın tesisler bakımdan oldukça şanslı olduğunu söyleyen Vali Günaydın, "Boks Federasyonuyla olan ilişkilerimiz sonrasında Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'na aldırdık. Yaklaşık 1000 sporcu Isparta'ya gelecek. Spor turizmi çok önemli. Bu tür ev sahipleri alarak esnafımızın da yüzünü güldürmek istedik. Diğer dallarda ev sahiplikleri almaya devam edeceğiz. Ispartalı sporseverleri de şampiyonaya ilgi göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.



Boks Federasyonu Asbaşkanı Atilla Alatepe de Yıldız Erkek Türkiye Şampiyonası'nı Isparta'ya verdiklerini ve 1000 dolayında sporcunun Isparta'ya geleceğini ifade ederek, "Sayın Valimiz, Federasyon Başkanımızı arayarak şampiyonanın Isparta'ya verilmesini istedi. Şampiyonanın çok geniş kapsamlı olması içinde bütün hazırlıkları yapıyoruz Neden Isparta? Sayın Valimizin Isparta ve spor aşkı muhteşem. Sayın Valimiz için geldik. Bu. Isparta sayın valimizin kıymetini bilmeli. 2013 yılında Milletvekilimiz Haydar Kemal Kurt için gelmiştik. Şimdi de Sayın Valimiz için geldik.Sağ olsunlar 2 gündür buradayım bize en iyi şekilde ağırladılar. Şehrin diğer yetkilileri de aynı şekilde her sıkıntımıza koştular. Ayrıca Isparta'da seminerde yapacağız. Tüm sporseverler müsabakaya gelerek şampiyona heyecanını yaşayabilirler" açıklamasında bulundu.



Isparta'nın Sema Çalışkan ve Ramazan Demir gibi başarılı sporculara sahip olduğunu hatırlatan Alatape, "Boks İl Temsilcisi Melihşah Sarıca'da elinden geleni yapıyor. Sema'dan yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Ramazan Demir ise bu şampiyonada inşallah yine Türkiye şampiyonu olacak. Altyapıdan da yeni yetenekler geliyor" ifadesini kullandı - ISPARTA