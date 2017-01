Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sosyal medya üzerinden şahsını ve federasyonunu hedef alan iftira niteliğindeki paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç yaptığı açıklamada, "Laflarla, kuru gürültülerle, boş işlerle değil, vizyonla, başarıyla, icraatla daha ileriye gideceğimiz yeni bir yılın henüz başındayız. İnşallah yakın geçmişte ektiğimiz tohumlara bugünlerde atacağımız adımları da ekleyecek ve 2020 hedefinde yılmadan, yorulmadan, ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.



Başkan Gözgeç, Bursa'da düzenledikleri Türkiye Şampiyonası'nın ardından ülke sporunun ve Türk boksunun gelişmesini isteyen çevrelerin tebriklerinin ve kimi noktalardaki önerilerinin de devam ettiğini söyleyerek, amacı sadece üzüm yemek olan bir güruhun, hazmedemeyen sözde spor adamlarının iftiralarına uğradıklarını ileri sürdü. Gözgeç, "Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, bu tür sözde eleştiri, özde haset, alçaklık ve iftira olan bu yaklaşımlar bizleri yolumuzdan çeviremeyecek. Rüzgarın kayadan sadece toz aldığını son yıllarda çok farklı alanlarda, önemli olaylarla tecrübe ettik. Bu zihniyetteki insanlar ve vizyonsuz yaklaşımların Türk boksundan toz dahi alamayacağını bilmenizi isterim. Hepinizin yakinen takip ettiği üzere, kişisel yorumlara, yalanlara ve iftiralara mümkün olduğunca yanıt vermiyorum. Bu tutumumda şahsıma yönelik karalamalarda bulunanların çapı ve adamlıkları da etkili oluyor. Vizyonu ve adamlığı olmayanlara zorunda kalmadıkça cevap vermeyeceğimi bir kez daha bilgilerinize sunuyorum. Ancak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan yazının şahsımı değil doğrudan camiamızı hedef alması hasebiyle cevap hakkımı paylaşmak istedim. Öncelikle şunu üzerine basarak bir kez daha söylüyorum, Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nda olduğu sürece herkesin hakkı sonuna kadar savunulacak, kimse hak etmediği bir durumla karşı karşıya kalmayacak, ahlaki değerlerimiz sportif başarıların hep bir adım önünde olacak ve hak ne ise mutlak suretle o gerçekleştirilecek" diye konuştu.



Eyüp Gözgeç, MHK ile ilgili açıklamasında ise hakemlere 'satılmış' iftirasını atanları Allah'a havale ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Merkez Hakem Kurulunun (MHK) varlık sebebini, nasıl çalıştığını, görev ve sorumluluk alanlarını, kimlerden oluştuğunu öğrenmek isteyenler federasyonumuzun ilgili departmanından her türlü bilgiyi alabilir. Ancak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan ve aklına gelen her fikri, akıl süzgecinden geçirmeden klavyeye döken bu kokuşmuş zihniyetin doğrularla işi olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hakemlerimizden 'birilerinin maaşlı elemanları' diye bahseden bu zihniyetin, koca bir camianın güzide hakemlerine 'satılmış' demesini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ayrıca iddia sahiplerinin, hakemlerimizin baskı altında olduğu, aşağılayıcı davranışlara maruz kaldığı, ceza prosedürünün ilgili kurul dışında yapılabileceğini sanan bu zavallı anlayışın ne amaçladığını da başta hakemlerimiz olmak üzere camiamızın insafına havale ediyorum."



"Ülkeyi yönetenlere sözümüz var"



Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yollarına devam edip önlerindeki bütün engelleri tek tek yıkacaklarını ifade ederek, "Yolları bilgiden, doğrudan, gerçekten, hukuktan ve en önemlisi haktan geçmeyen ve çok net bir şekilde 'akıl tutulması' yaşayan bu tür insanlarla zaman kaybetmeyeceğiz. Biz, her zaman daha iyisi için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Yürüdüğümüz bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza sözümüz var. Ahlaklı sporcular yetiştirecek, ülkemiz spor tarihinin en büyük başarılarına ulaşacağız. Boksa gönül veren dostlarımdan ricam, bu tür insanların boş lakırdılarına lütfen takılmayın, zaman kaybetmeyin, size emanet ettiğimiz gençleri en güzel şekilde yetiştirin. Şunu unutmayın, ne kadar taşlansak da biz meyve vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KONYA