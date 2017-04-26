Türkiye Bilişim Derneği, 46 Yaşında

Türkiye'nin alanında en köklü sivil toplum kuruluşu olan ve bilişim politikalarına yön veren Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 46'ncı yaşını kutluyor.



TBD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'nin bilişim politikalarına yön veren sivil toplum kuruluşu olduklarına işaret etti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun bir dünya gücü olarak var olabilmesi için kendi bilişim teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen bir bilişim sektörüne sahip olması gerektiğini savunan Aktepe, Türkiye'nin bilişimde yerlileşme ve millileşme hamlesine hız vermesi gerektiğini savundu.



TBD'nin 46'ncı kuruluş yıldönümünü değerlendiren TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dernek olarak Türkiye'de bilişim teknolojilerinin üretilmesi ve geliştirilmesi etkin biçimde kullanılması için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler ve karar alıcılara sunduğu öneriler ile Türkiye'nin kültürel, toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı veren TBD'nin Bakanlar Kurulu Kararı ile "kamu yararına çalışan dernek" statüsü verilen az sayıda dernekten biri olduğuna değinen Aktepe şöyle dedi:



"TBD, bilişim sektörünün dünyadaki ilk sivil toplum kuruluşu aynı zamanda ülkemizde sektörünün adını kendisi üreten bir dernektir. Bugün 12 bin üyesi ile faaliyetlerini sürdüren Derneğimiz, ülkemizin 2023 vizyonuna yönelik olarak bilişim politikalarına yöne veriyor. Bilişim sektörünün öncü lokomotifliğini üstlenerek ve bilişimin gerektirdiği hıza ulaşan çalışanlarımıza sektörün temel problemlerine çözüm üretiyoruz. Bilişim teknolojilerine ilişkin bilgilendirme, değerlendirme ve tespitler yapıyoruz. Türkiye Bilişim Derneği olarak en büyük övünç kaynağımız aktif çalışan üye sayımız. Bu dinamik ve çalışkan yapımızla bilişime olan katkımızı daha da artıracak ve yeni yapımızla, yeni yılımızda çok daha başarılı çalışmalara imza atacağız."



Bilişimin iyi değerlendirilebilmesi halinde eğitimden sağlığa, hukuktan üretime kadar tüm sektörlerde bir adım önde olma fırsatı sunduğunu vurgulayan Aktepe, şunları söyledi:



"Türkiye'nin bu avantajı iyi kullanabilmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için devletimizin bilişim sektörünü stratejik sektör olarak tanımlaması ve yerli bilişim ürünlerinin, markalarının geliştirilmesine ön ayak olması gerekiyor. Yerli bilişim çözümlerinin üretilmesinde görev alan yetenekli ve nitelikli uzmanlarımız, şirketlerimiz var. Ülkemizin iletişim altyapısı ile nitelikli uzmanları ve şirketleri ile bilişim alanında güçlü potansiyeli var. Bu potansiyel iyi değerlendirilmeli. Türkiye, bugün hedefleri olan büyük ve güçlü bir ülke. Ne zaman kendi yazılımlarımızı hazırlar ve yerli üretime geçersek o zaman daha da güçlü olacağız. Ülkemizin 2023 vizyonuna gelişmelerine uygun temel hazırlanmalı ve bu vizyonla çağın gerekliliklerine ayak uydurarak emin adımlarla ilerlemeliyiz. Bilişimin gelişimini destekleyecek niteliklerle donatılmış insan gücü yaratılmalı ve bilim ve teknolojiyi katma değer oluşturacak şekilde üretime dönüştürmeliyiz."



Açıklamaya göre, kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TBD Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir ziyaret etti. - İstanbul