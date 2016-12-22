Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.
Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gün müsabakalarında, 3 bant kategorisinin çeyrek finallerinde rakiplerini yenen Can Çapak, Lütfi Çenet, Mehmet Aksoy ve Murat Çelik, yarı finale yükseldi.
Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Bilardo Şampiyonası
Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.
Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads