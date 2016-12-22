Türkiye Bilardo Şampiyonası

Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.

Türkiye Bilardo Şampiyonası

Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabında yarı finalistler belli oldu.

Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gün müsabakalarında, 3 bant kategorisinin çeyrek finallerinde rakiplerini yenen Can Çapak, Lütfi Çenet, Mehmet Aksoy ve Murat Çelik, yarı finale yükseldi.

Şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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