Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında düzenlediği Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması başladı.



23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması, Uluslararası İnterteks Fuar alanında başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yarışma başlamadan önce salona gelerek, çocuklara moral verdi.



Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye İbrahim Karaosmanoğlu, "Geleceği sizler yönlendireceksiniz. Bilim adına düzenlenen bu gibi platformlarda attığınız adımlar gelecekteki çalışmalarınızın ilk adımıdır. Allah hepinize zihin açıklığı versin" dedi.



Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması'na 83 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisinin katıldığını hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, bu katılımın kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, "Sizleri buraya gönderen ve eğitiminizde büyük emeği olan eğitmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Kentlerinize döndüğünüzde ailelerinize ve öğretmenlerinize sevgi ve saygılarımızı götürün" diye konuştu.



23 Nisan etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek olan yarışmada çocuklar ilk gün, Akıl Oyunları, Ekran Testi, Matematik Oyunları, Mesafeler, Mekanik Oyunlar, Optimizasyon, Sudoku Oyunları, Sudoku Zinciri, Farlı Sorular ve Altıgenler konularındaki soruları yanıtlayacak. Pazar günü ise Küp Zinciri, Ekran Testi, Maliyet Optimizasyon, Pentominolar ve Mantık Oyunları testlerine cevap verilecek. Aynı gün finalistlerin açıklanmasının ardından ise takım finalleri yarışmasına geçilecek. Bu etabın tamamlanmasıyla ise Türkiye Şampiyonun bu etapta belirlenmesiyle Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması'nın şampiyonu belli olacak. Şampiyon takım ödülü 23 Nisan Gala Programında düzenlenecek ödül töreni ile alacak. Yarışmada birinci takıma 9 bin TL, ikinci olan takıma 6 bin TL, üçüncü olan takıma ise 3 bin TL nakdi ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe giren öğretmen bin 500 finalist öğrenci-öğretmenler ise 4 bin 200 TL nakdi ödül alacak. - KOCAELİ