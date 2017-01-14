Türkiye Beyazay Derneği'nden Sakarya MÜSİAD'a ziyaret…

Türkiye Beyazay Derneği Sakarya Şubesi Nadiye Kabakçı, beraberindeki Yönetim kurulu Üyesi Yaşar Kayan ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ferruh Kaledibi ile birlikte MÜSİAD Sakarya Şubesi'ni ziyaret ederek, Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve Yönetimi Kurulu'na hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Ziyarette derneklerinin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi veren Beyazay Derneği Şube Başkanı Nadiye Kabakçı, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetim Kurulunu tebrik ederek başarılı çalışmalar diledi. MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun'da kendilerine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.