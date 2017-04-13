Türkiye-Belarus Diplomatik İlişkilerinin 25. Yıl Dönümü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye ile Belarus diplomatik ilişkilerinin 25. yılını kutlayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin bu süreçte geliştirildiğini ve güçlendirildiğini vurguladı.



Türkiye-Belarus diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümü dolayısıyla Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen kutlama programında konuşan Yıldız, "Türkiye ve Belarus arasındaki 25 yıllık ilişki bu süreçte karşılıklı saygı temel alınarak geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir." dedi.



Yıldız, diplomatik ilişkilerin yıl dönümü dolayısıyla iki ülkenin cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının ve dışişleri bakanlarının birbirine kutlama mektupları gönderdiğini dile getirdi.



Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravchenko da iki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda 5 kat artarak, geçen yıl 800 milyon dolar değerine ulaştığını kaydetti.



Minsk ve Ankara'nın bölgesel ve uluslararası gündemdeki birçok konu üzerine benzer fikirlere sahip olduğunu vurgulayan Kravchenko, iki ülkenin ikili ilişkiler bağlamında önemli sorunlarının olmadığına işaret etti.



Yıldız bugün Cumhuriyet Konseyi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Sergey Rahmanov, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Yardımcısı Valery Berelyaev, Ekonomi Bakanı Yardımcısı Yury Chebator ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravchenko ile görüşmelerde bulunacak.



Türkiye, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu.