Türkiye-Belarus Diplomatik İlişkileri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Belarus Ekonomi Bakan Yardımcısı Yury Chebotar ile yaptığı görüşmede, Türk iş dünyasının Belarus'taki yatırım olanaklarına ilgi duyduğunu dile getirdi.



Yıldız, Türkiye-Belarus diplomatik ilişkilerinin tesisinin 25. yıl dönümü vesilesiyle Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret etti.



Minsk'teki temasları kapsamında Belarus Ekonomi Bakan Yardımcısı Yury Chebotar ile bir araya gelen Yıldız, Türk iş dünyasının Belarus'taki yatırım imkanlarına büyük ilgi duyduğunu ancak üstesinden gelinmesi gereken konular olduğunu kaydetti.



Yıldız'ın, Belarus'un bazı büyük kamu işletmelerinde blokaj hisse satma niyetinde olup olmadığı yönündeki sorusuna karşılık Chebotar, her seviyedeki ortaklığın müzakere edilebileceğini belirterek, potansiyel bir anlaşmanın, yatırımcının satın aldığı ticari kuruluşu geliştirme sözü vermesiyle karşılıklı yarar sağlayacağı yanıtını verdi.



Yapı malzemeleri, tekstil endüstrisi ve tarım alanınında faaliyet gösteren birçok şirketin modernizasyon arayışı içinde olduğunu vurgulayan Chebotar, Türk "yüksek kaliteli otomobil parçası" üreticilerini, Belarus- Çin Belgee otomobillerinin üretiminin yerelleştirilmesinde rol almaya davet etti.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Türk iletişim operatörü Turkcell'in Belarus'ta haksız rekabet koşulları içinde faaliyet gösterdiğini belirterek, yıllardır gündemde olan, Türk Hava Yolları'nın sefer sayılarının artırılması teklifine de kolaylık gösterilmesini istedi. Yıldız, bu konularda Belarus'tan kısa zamanda gelecek yanıtın, Türk yatırımcıların ülkeye yönelik güvenini artıracağını kaydetti.



Yıldız ayrıca yatırımın karşılıklı korunması ve teşvik edilmesine ilişkin karşılıklı anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesinin ve genişletilmesinin gerekliliğini vurguladı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Belarus ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Oleg Kravchenko ile de bir araya geldi.