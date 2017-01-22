Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nü 38-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 18-14 üstünlükle kapadı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Atilla Yıldız, Hamza Sükan
Kastamonu Belediyespor: Anca Mıhaela Rombesic, Yasemin Güler 1, Andrea Seric 7, Yeliz Yılmaz 5, Sıla Aydın, Darıa Kot 1, Serpil İskenderoğlu 8, Sonja Bayjaktarovic, Anastasıa Sinitsyna 1, Cumhuriye Hodzic, Ceren Demirçelen 9, Patrıca da Sılva 1, Marıja Shteriova 5
Teknik Direktör: Hakan Günal
Eskişehir Hentbol Spor Kulübü: Şevval Özsöz, Beyzanur Türk Yılmaz 1, Arzonur Tüfekçi, Hatice Özdemir 2, Fadime Koca, Najiba Ahmedi 5, Fama Ay Babur, Maya Koznjak 7, Ayşenur Şensöz, Zeynep Ersöz, Esra Önal Yömer 3, Zorica Mihajlova 1, Ayşenur Sormaz 3, Edanur Kılıç 1, Öznur Özdemir
Teknik Direktör: Sertan Sarpaş
İlk yarı: 18-14
İki dakika cezası alanlar: Andrea Seric (Kastamonu Belediyespor)
Sarı Kartlar: Andrea Seriç, Anastasıa Sınıtsyna (Kastamonu Belediyespor), Ayşenur Şensöz, Zeynep Ersöz (Eskişehir Hentbol Spor Kulübü) - KASTAMONU
Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi
Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eskişehir Hentbol Spor Kulübü’nü 38-23 yendi.
Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nü 38-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 18-14 üstünlükle kapadı.