Bursaspor Durmazlar, Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 76-61 mağlup etmeyi başardı.



Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Bursaspor Durmazlar, Atatürk Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı kulübün cezası sebebiyle seyircisiz oynan müsabakayı Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Karşılaşmanın tüm periyotlarında üstünlük sağlayan Bursa ekibi, parkeden 76-61'lik skorla galip ayrılmasını başardı. Çeyrek Final serisinde 3 maç kazanan takım adını dörtlü finallere yazdıracak. Çeyrek finalin 2. maçı ise cumartesi günü saat 18.00'de yine Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.



1. Periyot: 20-14 (Bursaspor Durmazlar lehine)



Devre: 43-29 (Bursaspor Durmazlar lehine)



3. Periyot: 55-49 (Bursaspor Durmazlar lehine) - BURSA