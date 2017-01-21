Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Final Gençlik'i 22 sayı farkla 88-66 yendi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekipte Aubrey Coleman 32 sayı ve 4 asistle yıldızlaştı. Yalova ekibi bu sezon Bursalı rakibini ikinci kez yenme başarısı gösterdi.



Maçın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla geçerken Yalova ekibi 22-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte ev sahibi ekip farkı açarak devre arasına 47-31 önde girmeyi başardı. Yalova Group Belediyespor üçüncü çeyreği 66-48 üstün geçerken maçı da 88-66 kazandı.



Salon: 90. Yıl



Hakemler: Sami Özel xx, Polat Parlak xx, Erhan Gürsel xx



Yalova Group Belediyespor: Aubrey Coleman xxxx 32, Mert Eken xx 2, İlker Tunalı xx 4, Kyle Hunt xxx 12, Burak Şaşmaz xx 7, Yiğit Baydur xx, Orçun Okkalı xxx 11, Hüsnü Güler xx, Onur Sonsırma xx 7, Mete Akgültan xx, Onur Çalban xx 10, Cihan Deliçay xx 3



Final Gençlik: Anthony Tucker xx 11, Andrew Adeleke xx 9, Gökhan Aydın xx 6, Cihad Şahin xxx 16, Rahim Rızvanoğlu x 2, Berat Gümüş xx 6, Ömer Ünver xx, Can Uzun xx 8, Umut Durmuş x 2, Faruk Ermat xx 4, Ataken Denk x 2



1. Periyot: 22-16 (Yalova lehine)



Devre arası: 47-31 (Yalova lehine)



3. Periyot: 66-48 (Yalova lehine) - YALOVA