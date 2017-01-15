BALIKESİR (AA) – Türkiye Basketbol Ligi 18.hafta karşılaşmasında Bursaspor Dumazlar, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 67-63 yendi.



Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-17 Bursa ekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta toparlanan Bandırma temsilcisi devre sonunda soyunma odasına 33-30 önde girdi.



Üçüncü periyotta etkili olan yeşil-beyazlı konuk takım, bu bölümü 49-48 önde tamamlarken sahadan da 67-63 galip ayrıldı.



Bandırma Kırmızı'da Erkan Yılmaz 16, Eray Akyüz 11 sayı ile oynadı. Bursaspor Durmazlar takımında ise Vragovic 22 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.