Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Nesine.com Eskişehir Basket takımını, 78-77 yendi.



Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-28 önde geçen Nesine.com Eskişehir Basket, ilk yarıyı da 47-42 önde kapattı.



Üçüncü periyodu da 66-64 önde bitiren konuk takım karşısında son periyotta iyi bir mücadele gösteren Bandırma Kırmızı, karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.



Bandırma Kırmızı'da Rıdvan Öncel 16, Eray Akyüz ve Talat Altubey 13'er sayı ile oynadı. Nesine.com Eskişehir Basket takımında Duncan 20, Marshall ise 19 sayı kaydetti.