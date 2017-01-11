Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Nesine.com Eskişehir Basket takımını, 78-77 yendi.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-28 önde geçen Nesine.com Eskişehir Basket, ilk yarıyı da 47-42 önde kapattı.
Üçüncü periyodu da 66-64 önde bitiren konuk takım karşısında son periyotta iyi bir mücadele gösteren Bandırma Kırmızı, karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Rıdvan Öncel 16, Eray Akyüz ve Talat Altubey 13'er sayı ile oynadı. Nesine.com Eskişehir Basket takımında Duncan 20, Marshall ise 19 sayı kaydetti.
Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Nesine.com Eskişehir Basket takımını, 78-77 yendi.
Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, sahasında Nesine.com Eskişehir Basket takımını, 78-77 yendi.
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