Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.



Banvit Basketbol Kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak pazar günü oynanacak Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı, hava muhalefeti nedeniyle 9 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.



Açıklamada, "Kara Ali Acar Salonu'ndaki maç, hava muhalefetinin devam etmesi durumunda daha ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadelerine de yer verildi.