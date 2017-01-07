Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Banvit Basketbol Kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak pazar günü oynanacak Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı, hava muhalefeti nedeniyle 9 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.
Açıklamada, "Kara Ali Acar Salonu'ndaki maç, hava muhalefetinin devam etmesi durumunda daha ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadelerine de yer verildi.
Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
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