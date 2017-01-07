Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşması Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Banvit Basketbol Kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak pazar günü oynanacak Bandırma Kırmızı-Pertevniyal maçı, hava muhalefeti nedeniyle 9 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

Açıklamada, "Kara Ali Acar Salonu'ndaki maç, hava muhalefetinin devam etmesi durumunda daha ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadelerine de yer verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Cumhuriyeti, Muhalefet, Ali Acar, Bandırma, Türkiye, Banvit
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads