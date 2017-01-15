Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, sahasında Orman Gençlik Spor'a 77-71 mağlup oldu.



İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanana TB2L B Grubu 11. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Ankara temsilcisi Orman Gençlik Spor'u son periyottaki kötü oyunu sonucu 71-77 kaybederek, 10 takımlı grupta son sıradaki yerini korudu.



Maça; Serdar Hot, Erhan Taşlı, Çağlar Gürle, Ferit Deniz ve Emir Muratoğlu 5'i ile başlayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, ilk periyotta tutuk oyuncu sonucu rakip takım 22 sayı üretirken ilk periyod 22-11 Orman Gençlik Spor üstünlüğü ile geçti. İkinci periyotta sezonun en iyi oyunu oynayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, Erhan Taşlı ve Çağlar Gürle ile bulduğu sayılarla bu periyotta 31 sayı üretti. Rakibinden 9 sayı yiyen ev sahibi takım ilk yarının sonunda soyunma odasına 36-31'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Serdar Hot ve Ferit Deniz'e sayı üretmeden devam eden Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübünün bu özverili ve istekli oyunu seyircilerinin taktirini topladı.



Son periyoda 54-44'luk skorla giren ev sahibi ekip, son periyotta farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Bu periyotta Çağıl Topbaş ve Mesut Kadir Çipa'nın arka arkaya üçlüklerine engel olamadı. Aykut Karçığı ile arka arkaya 2 üçlük bulan ev sahibi takım, bazı ataklardan boş dönünce skor bir anda 62-62'ye geldi. Bu skor Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü oyuncularının oyundan düşmesine neden oldu.



Son dakikalarda periyotta Mert Yavi ve maçın en iyisi olan Erhan Taşlı'nın bulduğu sayılara Berkay Demirci ve Mustafa Ünlü ile karşılık veren Orman Gençlik Spor maçı 77-71 kazanarak lider Balıkesir Karasispor'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. - BİLECİK