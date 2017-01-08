Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında gruptaki alt sıralardaki rakibi İzmir Büyükşehir Belediye Spor'a deplasmanda 70-53 mağlup oldu.



İzmir Celal Atik Spor Salonu oynanan maça Çağlar Gürle, Erhan Taşlı, Serdar Hot, Ferit Deniz, Burak Sarı beşi ile başlayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ilk periyottan itibaren rakibine üstünlük kuramadı. İlk periyot Çağlar Gürlü ile rakibine üstünlük kurmaya çalışan deplasman ekibi, ev sahibinden Güray Dalaman ile cevap verince ilk periyot 22-16 İzmir Büyükşehir Belediye Spor üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta Erhan Taşlı ile oyunda kalmaya çalışan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu periyotta sadece 13 sayı üretebildi. Rakibinin Orhun Güngören ve Güray Dalaman ile ürettiği 21 sayıya engel olamayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ilk yarının sonunda soyunma odasına 43-29'luk skorla gitti. İkinci yarının ilk periyotunda başa baş bir oyunla birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan iki takımın mücadelesi oldu. Karşılıklı bulunan sayılarla üçüncü periyot 56-42'lik ev sahibi takım üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü vasat bir oyun ile maçı sonlandırırken maçı da 70-53 kaybetti. Bu skorla gruptaki rakibine olan İzmir Büyükşehir Belediye Spor kaybeden Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ligin son sırasına geriledi.



Üçlük ve serbest atışlarda sıkıntı devam ediyor



Ligin ilk yarısında üçlük atışlarda çok kötü bir yüzdeyle oynayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu maçta da 18'de 3 atış üçlük, 22'de 8 serbest atış ve 38'de 18 ikilik isabeti ile oynadı. Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü en skorel oyuncusu olan Çağlar Gürle 15 sayı 9 ribauntla oynarken 4 üçlük denemesinde başarı sağlayamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Erhan Taşlı ise; oyunda kaldığı 32 dakikada 8 sayı, 9 asist ile oyunu tamamladı.



Öte yandan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü haftaya kendi saha ve seyircisi önünde Ankara Orman Gençlik Spor'u konuk edecek. - BİLECİK