Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına yapılan iki maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına yapılan iki maçla devam edildi.

Çeyrek finalde ikinci maçlarında İzmir temsilcisi Petkimspor, seride 1-0 geride olduğu Acıbadem Üniversitesi'ni 86-80 yenerek, durumu 1-1'e getirdi. Nesine.com Eskişehir Basket ise İstanbulspor Beylikdüzü'nü 74-68 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.

Serideki üçüncü maçlar 3 Mayıs Çarşamba günü Acıbadem Üniversitesi ve İstanbulspor Beylikdüzü'nün ev sahipliğinde oynanacak.

Bu turda üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.

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