Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına iki maçla devam edildi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına iki maçla devam edildi.
Çeyrek finalin ikinci maçlarında Afyon Belediyespor, deplasmanda Bursaspor Durmazlar'ı 64-60 yenerek, seride durumu 1-1'e getirdi.
Diğer maçta Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Telekom'u 87-83 yenerek, seride 2-0 öne geçti.
Serilerin 3. maçları 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
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