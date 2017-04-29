Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına iki maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına iki maçla devam edildi.

Çeyrek finalin ikinci maçlarında Afyon Belediyespor, deplasmanda Bursaspor Durmazlar'ı 64-60 yenerek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Diğer maçta Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Telekom'u 87-83 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Serilerin 3. maçları 2 Mayıs Salı günü oynanacak.

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