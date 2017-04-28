Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına yapılan iki maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakalarına yapılan iki maçla devam edildi.

Çeyrek finalde ilk maçlarına çıkan Acıbadem Üniversitesi, deplasmanda İzmir temsilcisi Petkimspor'u 73-65 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında Nesine.com Eskişehir Basket, sahasında ağırladığı İstanbulspor Beylikdüzü'nü 99-67 mağlup etti.

Serideki ikinci maçlar 30 Nisan Pazar günü yine Petkimspor ve Nesine.com Eskişehir Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.

Bu turda üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.

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