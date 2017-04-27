Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakaları bugün oynanan iki maçla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakaları bugün oynanan iki maçla başladı.

Çeyrek finalde ilk maçlarını kazanan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Durmazlar serilerinde 1-0 öne geçti.

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk maçında Türk Telekom'u 87-79, Bursa Durmazlar da Afyon Belediyespor'u 76-61 yendi.

Çeyrek finalde yarın Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü, Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.

Bu turda üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.

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