Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-off

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final müsabakaları bugün oynanan iki maçla başladı.



Çeyrek finalde ilk maçlarını kazanan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Bursa Durmazlar serilerinde 1-0 öne geçti.



Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ilk maçında Türk Telekom'u 87-79, Bursa Durmazlar da Afyon Belediyespor'u 76-61 yendi.



Çeyrek finalde yarın Nesine.com Eskişehir Basket-İstanbulspor Beylikdüzü, Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.



Bu turda üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.