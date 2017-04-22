Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu lider bitirdi.

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Nesine.com Eskişehir Basket, Petkimspor, Bursa Durmazlar, Afyon Belediyespor, Acıbadem Üniversitesi, İstanbulspor Beylikdüzü ve Türk Telekom play-off oynamaya hak kazandı.

Normal sezonu son iki sırada tamamlayan Final Gençlik ve Muğla Orman, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne veda etti.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle: ­

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (1) - Türk Telekom (8)

Nesine.com Eskişehir Basket (2) - İstanbulspor Beylikdüzü (7)

Petkimspor (3) - Acıbadem Üniversitesi (6)

Bursa Durmazlar (4) - Afyon Belediyespor (5)

Çeyrek finalde üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.

Puan durumu

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

SıraTakımOGM A YPuan
1Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor342862798233762
2Nesine.com Eskişehir Basket342862859257962
3Petkimspor342772630246061
4Bursa Durmazlar342682654250160
5Afyon Belediyespor3422122761253056
6Acıbadem Üniversitesi3422122743250556
7İstanbulspor Beylikdüzü3420142668260854
8Türk Telekom3420142951275354
9Samsun Büyükşehir Belediye Anakent3419152701255253
10Bandırma Kırmızı3416182618258550
11Akhisar Belediyespor3414202735276748
12Yalova Group Belediyespor3412222561268346
13Düzce Belediyespor3411232361253345
14Pertevniyal3411232418274245
15Gelişim Koleji3411232474272345
16Mamak Belediyespor349252775303243
17Final Gençlik346282529289740
18Muğla Orman344302430287938

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Büyükşehir Belediyespor, Acıbadem Üniversitesi, Akhisar Belediyespor, Akhisarbelediyespor, Türkiye Cumhuriyeti, Afyonkarahisar, Türk Telekom, İstanbulspor, Beylikdüzü, Eskişehir
sponsored ads