Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu lider bitirdi.
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Nesine.com Eskişehir Basket, Petkimspor, Bursa Durmazlar, Afyon Belediyespor, Acıbadem Üniversitesi, İstanbulspor Beylikdüzü ve Türk Telekom play-off oynamaya hak kazandı.
Normal sezonu son iki sırada tamamlayan Final Gençlik ve Muğla Orman, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne veda etti.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor (1) - Türk Telekom (8)
Nesine.com Eskişehir Basket (2) - İstanbulspor Beylikdüzü (7)
Petkimspor (3) - Acıbadem Üniversitesi (6)
Bursa Durmazlar (4) - Afyon Belediyespor (5)
Çeyrek finalde üç galibiyete ulaşacak takım, play-off final grubuna yükselecek.
Puan durumu
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor
|34
|28
|6
|2798
|2337
|62
|2
|Nesine.com Eskişehir Basket
|34
|28
|6
|2859
|2579
|62
|3
|Petkimspor
|34
|27
|7
|2630
|2460
|61
|4
|Bursa Durmazlar
|34
|26
|8
|2654
|2501
|60
|5
|Afyon Belediyespor
|34
|22
|12
|2761
|2530
|56
|6
|Acıbadem Üniversitesi
|34
|22
|12
|2743
|2505
|56
|7
|İstanbulspor Beylikdüzü
|34
|20
|14
|2668
|2608
|54
|8
|Türk Telekom
|34
|20
|14
|2951
|2753
|54
|9
|Samsun Büyükşehir Belediye Anakent
|34
|19
|15
|2701
|2552
|53
|10
|Bandırma Kırmızı
|34
|16
|18
|2618
|2585
|50
|11
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|20
|2735
|2767
|48
|12
|Yalova Group Belediyespor
|34
|12
|22
|2561
|2683
|46
|13
|Düzce Belediyespor
|34
|11
|23
|2361
|2533
|45
|14
|Pertevniyal
|34
|11
|23
|2418
|2742
|45
|15
|Gelişim Koleji
|34
|11
|23
|2474
|2723
|45
|16
|Mamak Belediyespor
|34
|9
|25
|2775
|3032
|43
|17
|Final Gençlik
|34
|6
|28
|2529
|2897
|40
|18
|Muğla Orman
|34
|4
|30
|2430
|2879
|38