Türkiye Basketbol 1.ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi 31. hafta karşılaşmasında Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Afyon Belediyespor'u 68-69 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1.ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi 31. hafta karşılaşmasında Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Afyon Belediyespor'u 68-69 mağlup etti.

Atatürk Spor salonunda oynanan mücadelede Afyon Belediyespor ilk çeyreği 17-15 önde kapattı. İkinci periyotta özellikle hücumda etkinliğini artıran Nesine.com Eskişehir Basket ilk yarıyı 23-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Nesine.com Eskişehir Basket 43-55'lik skorla periyodu önde geçti. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Eskişehir temsilcisi 68 - 69'luk skorla mücadeleden galip ayrıldı.

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