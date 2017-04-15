Türkiye Basketbol 1.ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi 31. hafta karşılaşmasında Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Afyon Belediyespor'u 68-69 mağlup etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 31. hafta karşılaşmasında Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Afyon Belediyespor'u 68-69 mağlup etti.
Atatürk Spor salonunda oynanan mücadelede Afyon Belediyespor ilk çeyreği 17-15 önde kapattı. İkinci periyotta özellikle hücumda etkinliğini artıran Nesine.com Eskişehir Basket ilk yarıyı 23-40 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Nesine.com Eskişehir Basket 43-55'lik skorla periyodu önde geçti. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Eskişehir temsilcisi 68 - 69'luk skorla mücadeleden galip ayrıldı.
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